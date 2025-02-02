Merkez Bankası Kira Artışı Beklentisini Açıkladı

EV SAHİPLERİ VE KİRA ARTIŞI BEKLENTİLERİ

Ev sahipleri ve kiracılar kıyasla kira fiyatlarının geleceği konusunda endişeliyordu. Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 45 seviyesine indirdiği ve geçtiğimiz günlerde tutanakların yayımlandığı toplantısında kira fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Ocak ayında kira fiyatlarının artış dünyasında nasıl bir gelişme yaşanacağı en çok merak edilen konu oldu. Merkez Bankası, “Öncü göstergeler, aylık kira artış oranının belirgin bir şekilde yükseleceğine işaret etmektedir” açıklamasında bulundu.

KİRALAMA TALEBİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Kira fiyatlarının yeni yıl içerisinde nasıl bir seyir izleyeceği üzerine uzman görüşleri alındı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın değerlendirmelerine göre, Merkez Bankası’nın tahmin ettiği kira artış göstergeleri sahada yansımıyor. “Biz kira artışlarında yatay seyrin devam edeceğini öngörüyoruz” diyen Özelmacıklı, mevsimsel etkilerin sonucunda kiralama arz ve taleplerinin kış aylarında yavaşladığını belirtti. İlk çeyrekte kiralama talebini artıran göstergelerde zayıflama bekleniyor.

KİRALIK DAİRE ARTIŞI

Özelmacıklı, özellikle son altı ayda artan kiralık daire sayılarına dikkat çekti. “Daire sayısında son 6 aylık döneme baktığımızda kiralık daire sayısı piyasada artış gösteriyor” ifadesinde bulundu. Kiralık daire sayısının artması, kira bedellerinin geçen seneki değerlerle karşılaştırıldığında etkisinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Gerçekleştirilen değerlendirmeye göre, kira artışları son bir yılda enflasyondan daha az bir oranla arttı.

KİRA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Sahadaki göstergeler, ocak ayıyla birlikte kira artışlarının yükseleceğine yönelik tahminlere katılmadığını belirten uzmanlar, son dönemlerde satılan dairelerin kiralığa döndüğü bir piyasa ortamında olduklarını ifade etti. Kira fiyatlarının yanında aidatların yükselişi de dikkat çekiyor. Aidatların şu anda piyasada yüzde 40-41 seviyesinde artışlar gösterdiği ifade ediliyor. Bu durum, kiracıların toplam kira maliyetlerini ciddi şekilde etkileyen bir unsur haline geliyor.