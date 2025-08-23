Merkez Bankası KKM Çıkış Analizi Yayımlandı

MERKEZ BANKASI ANALİZİ KMM HESAPLARINDAN ÇIKIŞI KAPSAMAKTA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) blog sayfasında yayımlanan “KKM Hesaplarından Çıkış” başlıklı analiz, Merkez’de kıdemli uzman olarak görev yapan Didem Güneş ve uzman yardımcıları Korhan Çalışkan, Oğuzhan Evli ile araştırmacı Muhammed Akif Dokumacı tarafından hazırlandı. Yazıda, Merkez’in 2025 yılı Para Politikası Metni çerçevesinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını bu yıl sonlandırmayı hedeflediği vurgulanıyor. Analizde şöyle denildi: “TCMB, KKM hesaplarından çıkışı Türk lirası (TL) payındaki artış ile birlikte kademeli olarak hedefliyor. Bu kapsamda tüzel kişi KKM hesapları için yenileme ve açılış işlemleri şubat ayında sonlandırıldı. 23 Ağustos’ta yayımlanan karar ile gerçek kişiler için de KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemleri tamamlandı.”

KKM BAKİYESİ KADAMELİ OLARAK AZALIYOR

İki yıl süren bu süreçte KKM bakiyesinin zamanla kademeli olarak azaldığı tespit edildi. Analizde, “KKM’den çıkış sürecinde yenileme ve TL’ye geçiş hedefleri ile TL pay hedefleri, zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK hesaplarına ödenen faiz tutarı ve KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranları TCMB’nin makroihtiyati araç setini oluşturdu” ifadesine yer verildi. 2023 yılında KKM bakiyesinin 140 milyar doların üzerine çıktığı, alınan tedbirlerle 21 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 11 milyar dolara kadar gerilediği aktarıldı.

KKM BAKİYESİNİN AZALMA NEDENLERİ

KKM bakiyesinin azalmasında etkili unsurlar ve KKM yerine TL fonlamanın teşvik edilmesi için atılan adımlara da yazıda değinildi. “Bu dönemde bankaların KKM yerine TL fonlamayı tercih etmeleri için göreli maliyet dinamikleri gözetilerek makroihtiyati düzenlemeler kalibre edildi. KKM ve TL mevduat için belirlenen ZK oranları arasındaki fark ve tesis edilen ZK’lar için ödenen faiz tutarı, bankaların fonlama stratejilerini etkileyen en temel iki araç oldu.” Diğer yandan, KKM hesaplarına uygulanan asgari faiz oranlarının kademeli olarak aşağı yönlü güncellendiği ve KKM hesaplarına sağlanan stopaj avantajının sonlandırıldığı belirtildi. Sıkı para politikasına ek olarak atılan adımlarla birlikte TL mevduatın cazibesi korunurken, KKM hesaplarından çıkış hızlanıyor ve bu hesaplarda dövize yönelimin sınırlı kaldığı ifade edildi. Analizde ayrıca “19 Ağustos 2025 itibarıyla; KKM payı yüzde 1,8’e gerilerken TL mevduat payı yüzde 60’ın üzerine çıktı” denildi.

YENİ DÖNEMDE VADENİN SONUNA YAKLAŞILIYOR

Önümüzdeki dönemde vadesi gelecek KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına benzer şekilde olması, ürünün sonlandırılması için gereksinimlerin oluştuğu anlamına geliyor. Yazıda KKM’lerin vadesine göre bitecek tarihleri de açıklandı. Enflasyondaki düşüş ve TL mevduatın cazibesinin KKM’den çıkışı desteklediği vurgulanıyor. Analiz, “KKM’nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi ve merkez bankası bilançosundaki riskler azaldı” ifadeleriyle sonlandırıldı.