Merkez Bankası Memur Zamını Belirliyor Mu?

MEMURLARIN ZAM TALEPLERİ DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklilerini etkileyen zam süreci devam ediyor. Hükümetin sunduğu teklifler sendika tarafından kabul görmüyor ve taleplerin büyük oranda artırılması isteniyor.

YÜZDE 88 ZAM TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ayda yüzde 25, 10 bin lira taban aylığı ve ikinci altı ay için yüzde 20 zam talep ederek toplamda yüzde 88’lik bir artış istediklerini açıkladı. 2027 yılı için ise ilk 6 ay için yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı ve yüzde 15 zam ile toplamda yüzde 46’lık zam hedeflediklerini belirtti.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Görüşmelerde hükümetin ilk teklifi 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 şeklinde oldu. 2027 için her iki altı ayda da yüzde 4 teklif edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban aylıkta bin liralık bir artış önermişti. Hükümet, zam oranlarını öngörülen enflasyon tahminine göre belirlemek istiyor.

MERKEZ BANKASI FAALİYETLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında belirledi. Önceki raporda 2025 için yüzde 24 olan hedef “ara hedef” olarak korundu. 2026 ve 2027 için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 güncellenmiş hedefler belirlendi. Orta vadede, enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması planlanıyor.

MOODY’S ÖNERİLERİ

Moody’s, notun yükselmesi amacıyla maaşların geçmişe yönelik zamlanması yerine geleceği yönelik beklentilere göre zamlanmasını öneriyor. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporuna göre, bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olarak açıklanırken, 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için ise yüzde 9 öngörülüyor.

TEKLİFLER VE BEKLENTİLER

Merkez Bankası, 2026 yılı enflasyon beklentisini yüzde 12’den yüzde 16’ya yükseltti. Hükümetin memur ve memur emeklilerine önerdiği zam teklifinin kümülatif durumu ise yüzde 16.6 olarak kaydedildi.

MEMURLARIN ZAM CİROSUNA ULAŞAMAMASI

Memur ve memur emeklileri, önceki yıllarda da istedikleri zammı alamamıştı. 2025’in ilk altı ayında yalnızca yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 oranında zam alınmış ve Temmuz-Aralık 2025 arasında gerçekleşen enflasyon farklarıyla alınan zam toplamda yüzde 15.57 olmuştu. Ancak memur tarafı, yüksek zam taleplerine rağmen istenilen artışları gerçekleştiremiyor.