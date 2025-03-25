Merkez Bankası’ndan Dövize Müdahale Hamlesi

DÖVİZ PİYASALARINDA HAREKETE GEÇİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasalarındaki aşırı hareketlilik karşısında adım attı. Banka, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri (NDF) uygulamasına başlamış olduğunu resmi sosyal medya hesabında duyurdu. Bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla tetiklenen siyasi gerilim ve akabinde Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı üzerine alındı.

SİYASİ GELİŞMELER VE PİYASA ETKİLERİ

İmamoğlu’nun tutuklanması, Türkiye genelinde pek çok protestoya sebep oldu. Bu durum, uluslararası yatırımcıların endişelerini artırarak döviz piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açtı. Küresel medya kuruluşları, Türk Lirası’nın bir günde yaklaşık yüzde 10 değer kaybettiğini raporluyor. Wall Street’in yatırımcıları, Türkiye piyasasından hızlı bir şekilde çıkış yaptığı bildirilmekte. TCMB’nin başlattığı NDF uygulaması, döviz kuru dalgalanmalarını sınırlamak ve Türk Lirası üzerindeki yükü hafifletmek için devreye alındı.

NDF İŞLEMLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

NDF (Non-Deliverable Forward), fiziki döviz teslimatı olmaksızın Türk Lirası ile yapılacak vadeli döviz sözleşmeleridir. Bu finansal araç, vade sonunda taraflar arasında döviz kuru farkının Türk Lirası cinsinden ödenmesi esasına dayanıyor. TCMB, NDF işlemleri aracılığıyla döviz kuruna dair beklentileri yönlendirmeyi ve piyasalardaki spekülatif hareketleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Bu yöntem, bankanın doğrudan döviz rezervlerini kullanmadan kur müdahalesi gerçekleştirmesine imkan tanıyor.

TCMB’nin NDF uygulamasına geçişi, Türk Lirası üzerindeki spekülatif baskıyı azaltmanın ve döviz piyasalarında istikrar sağlamanın bir yolu olarak değerlendiriliyor. Daha önce döviz kurlarına müdahale etmek için rezervlerden döviz satışı yapılırken, şu anda finansal türev araçlar kullanılarak piyasaya yön vermek hedefleniyor. TCMB, bu stratejiyle rezervlerini korumanın ve kur oynaklığını sınırlamanın yollarını arıyor.

PİYASALARDA GÖZLEMLENEN İLK ETKİLER

NDF işlemlerinin başladığı ilk gün itibarıyla döviz kurundaki artışın sınırlı da olsa yavaşladığı gözlemleniyor. Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında ani sıçramaların azalması dikkat çekti. Ancak piyasa uzmanları, bu tür müdahalelerin kısa vadede etkili olabileceğini, uzun vadeli istikrarın ise siyasi tansiyonun azaltılmasına ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine bağlı olduğunu belirtiyor.

TCMB’NİN FİNANSAL MÜDAHALE YAKLAŞIMI

TCMB’nin NDF uygulaması, elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Banka, bu adımla döviz piyasalarındaki likiditeyi düzenlemeyi ve Türk Lirası’na olan güveni desteklemeyi amaçlıyor. Uzmanlar, NDF’nin finansal istikrar için kritik bir rol oynayabileceğini, ancak etkisinin büyüklüğünün piyasa dinamikleri ve siyasi gelişmelerle şekilleneceğini ifade ediyor.