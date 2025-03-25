Merkez Bankası’ndan Dövize Müdahale Hamlesi Başladı

SERT DÖVİZ HAREKETLERİNE MÜDAHALE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasalarındaki sert dalgalanmalara karşı erken bir adım atmaya karar verdi. Banka, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri (NDF) uygulamasına resmen başladığını resmi sosyal medya kanalı üzerinden duyurdu. Bu önemli hamle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan siyasi gerginlik sonrasında Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı üzerine gündeme geldi.

TÜRK LİRASI’NDAKİ SIKINTILAR

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, Türkiye’de geniş çaplı protestoları tetikledi ve bu durum uluslararası yatırımcıların kaygılarını artırarak döviz piyasalarında önemli dalgalanmalara neden oldu. Küresel medya organlarının raporlarına göre, Türk Lirası bir günde yaklaşık yüzde 10 civarında değer kaybetti. Wall Street yatırımcılarının Türkiye pazarından hızlı bir şekilde çekildiği bildirildi. TCMB’nin NDF adımı, bu ortamda döviz kurlarındaki dalgalanmayı sınırlamak ve Türk Lirası üzerindeki baskıyı azaltmak için devreye alındı.

NDF İŞLEMLERİ VE FONKSİYONU

NDF (Non-Deliverable Forward), fiziksel döviz teslimatı gerektirmeyen, Türk Lirası ile uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmeleridir. Bu finansal instrument, vade sonunda taraflar arasında döviz kuru farkının Türk Lirası cinsinden ödenmesi esasına dayanır. TCMB, NDF işlemleri ile döviz kuruna dair beklentileri yönetmeyi ve piyasalardaki spekülatif hareketleri kontrol altına almayı hedefliyor. Bu yöntem, bankanın doğrudan döviz rezervlerini kullanmadan kur müdahalesi yapmasına imkan tanıyor.

Merkez Bankası’nın NDF uygulamasına geçmesi, Türk Lirası üzerindeki spekülatif baskıyı azaltmak ve döviz piyasalarında stabilite sağlamak amacıyla atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Önceki döviz kurlarına müdahale için doğrudan rezervlerden döviz satışı yapılmaktayken, artık finansal türev araçlar kullanılarak piyasalara yön verilmesi amaçlanıyor. TCMB, bu strateji ile hem rezervlerini korumayı hem de kur dalgalanmalarını sınırlamayı planlıyor.

PİYASALARDAKİ İLK RAKAMLAR

NDF işlemlerinin uygulamaya geçtiği ilk günde, döviz kurundaki yükselişin sınırlı bir şekilde de olsa yavaşladığı gözlemlendi. Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında ani artışların hız kestiği belirtildi. Ancak piyasa analistleri, bu tarz müdahalelerin kısa vadede etkili olabileceğini, fakat uzun vadeli bir istikrar sağlanmasının siyasi tansiyonun düşmesine ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

TCMB’NİN YENİ YAKLAŞIMI

TCMB’nin NDF adımı, elindeki tüm araçları devreye sokmaya hazır olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi. Banka, bu adımla döviz piyasalarındaki likiditeyi düzenlemeyi ve Türk Lirası’na olan güveni desteklemeyi hedefliyor. Uzmanlar, NDF’nin finansal istikrar açısından kritik bir rol üstlenebileceğini belirtse de, etkinin boyutunun piyasa dinamikleri ve siyasi gelişmelere bağlı olarak değişeceğini vurguladı.