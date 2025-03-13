Merkez Bankası’ndan Enflasyon ve Faiz Açıklaması

MERKEZ BANKASI BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD’deki temasları sırasında Anadolu Ajansı’nın New York Ofisini ziyaret etti. Burada gündeme yönelik soruları cevaplayan Karahan, son dönem enflasyonundaki gerilemenin baz etkilerinden çok sıkı para politikasının etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON HEDEFİ VE İYİLEŞME

Karahan, kalan yıl içinde enflasyondaki düşüşte ana eğilimdeki iyileşmenin etkili olacağını belirterek, “Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” şeklinde konuştu. Sıkı para politikası duruşunu süreceklerini vurgulayan Karahan, enflasyondaki düşüşün devamı için talebin dezenflasyonist seviyelerde kalmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. “Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz.” diyen Karahan, bireysel kur korumalı mevduat hesaplarından Türk lirasına geçişin dövize geçişe göre daha yüksek olduğuna da işaret etti.

POLİTİKA FAİZİ MESAJI

TCMB Başkanı Karahan, gelecek dönemde politika faizini belirlerken önceliğin dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamak olacağını belirtti. “Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.