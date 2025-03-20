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Merkez Bankası’ndan Yeni Döviz Hamlesi

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MERKEZ BANKASI TOPLANTISI VE AÇIKLAMA

Merkez Bankası, resmi internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, Para Politikası Kurulu’nun finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla toplandığını belirtti. Bu toplantıda, mevcut gelişmelerin enflasyon görünümü açısından yaratabileceği riskler ele alındı ve sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alındığı ifade edildi.

FAİZ ORANI ARTIŞI

Yapılan değerlendirmelere göre, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Bu oran daha önce 7 Mart’ta yüzde 44 seviyesindeydi.

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