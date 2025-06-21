Merkez Bankası’ndan Zorunlu Karşılık Artışı

MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve Türk Lirası’na geçişi teşvik etmek amacıyla makroihtiyati tedbirlerde değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler, finansal istikrarı artırmayı hedefliyor.

MEVDUAT HESABI AÇILIŞI VE HEDEF GÜNCELLEMELERİ

Yeni düzenlemeler çerçevesinde, 1 aydan uzun vadeli değişken faizli Türk Lirası mevduat hesabı açılmasına izin veriliyor. Önceden bu süre 3 ay ve üzeriydi. Ayrıca, TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında olan bankalar için hedefler artırılıyor. Yüzde 60 ila 65 arasında olan bankalara aylık 0.4 puan artış hedefi getiriliyor.

KKM HESAPLARINDA DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLİYOR

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 33’ten yüzde 40’a çıkarılıyor. KKM için asgari faiz oranı ise politika faizinin yüzde 50’sinden yüzde 40’ına indiriliyor. KKM’den Türk Lirası’na geçiş hedefi kaldırılıyor. Ancak, yenileme ve geçişe ilişkin toplam hedef koruma altına alınıyor.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI BELİRLENİYOR

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve TLREF’e endeksli mevduatlarda zorunlu karşılık oranı yüzde 10 olarak belirleniyor. Yabancı para mevduatlar için Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık oranı ise yüzde 4’ten yüzde 2.5’e düşürülüyor. Bu yeni tedbirlerle Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.