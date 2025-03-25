Merkez Bankası NDF İşlemlerine Başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasalarındaki sert dalgalanmalar karşısında harekete geçti. Banka, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri (NDF) uygulamasına resmi olarak başladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan siyasi gerginlikler ve ardından Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı sonrası alındı.

SİYASİ GERİLİMİN DÖVİZ PİYASASINA ETKİSİ

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, Türkiye genelinde geniş çaplı protestoların patlak vermesine sebep oldu. Bu yaşananlar, uluslararası yatırımcıların kaygılarını artırdı ve döviz piyasalarında ciddi dalgalanmalar meydana geldi. Küresel medya kaynaklarının haberlerinde, Türk Lirası’nın bir günde yüzde 10’a yakın değer kaybettiği bildirilirken, Wall Street yatırımcılarının Türkiye piyasasından hızla çıkış yapmaları da önemli bir gelişme oldu. TCMB’nin NDF adımı, bu tür bir ortamda döviz kurlarındaki dalgalanmayı sınırlandırmak ve Türk Lirası üzerindeki baskılarının azaltılması hedefleniyor.

NDF İŞLEMLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

NDF (Non-Deliverable Forward), fiziksel döviz teslimatını içermeyen Türk Lirası ile uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmeleridir. Bu finansal araç, sözleşme sona erdiğinde taraflar arasında döviz kuru farkının Türk Lirası cinsinden ödenmesini kapsıyor. TCMB, NDF işlemleri ile döviz kuruna dair beklentileri yönetmeyi ve piyasalardaki spekülatif hareketleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Bu yöntem, bankanın doğrudan döviz rezervlerini kullanmadan kur müdahalesinde bulunmasına imkan tanıyor.

Merkez Bankası’nın NDF uygulamasına geçişi, Türk Lirası üzerindeki spekülatif baskıları azaltmak ve döviz piyasalarında bir istikrar sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce doğrudan rezervlerden döviz satışı ile müdahale eden banka, artık finansal türev araçlar kullanarak piyasaya yön vermeyi amaçlıyor. TCMB, bu strateji ile hem rezervlerini korumayı hem de kur dalgalanmalarını sınırlamayı hedefliyor.

PİYASALARDAKİ İLK İZLENİMLER

NDF uygulamalarının başladığı ilk gün itibarıyla döviz kurundaki yükselişin sınırlı da olsa yavaşladığı gözlemlendi. Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında ani sıçramaların durdurulduğu kaydedildi. Ancak piyasa uzmanları, bu tür müdahalelerin kısa vadede etkili olabileceğini, uzun vadeli istikrarın ise siyasi tansiyonun düşmesine ve güvenli bir ortamın yeniden inşa edilmesine bağlı olduğunu belirtti.

TCMB’NİN FİNANSAL MÜDAHALE YAKLAŞIMI

TCMB’nin NDF adımı, bankanın döviz piyasalarındaki likiditeyi düzenlemeye ve Türk Lirası’na olan güveni desteklemeye yönelik tüm araçları devreye sokmaya hazır olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, NDF’nin finansal istikrar bakımından kritik bir rolü olabileceğini, ancak etkinin boyutunun piyasa dinamikleri ve siyasi gelişmelerle şekilleneceğini vurguladı.