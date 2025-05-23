Merkez Bankası REZERVLERİ 145 Milyar Dolar

DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ ARTIRMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. 16 Mayıs tarihi itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolar artış göstererek 65 milyar 401 milyon dolara ulaştı. 9 Mayıs tarihinde brüt döviz rezervleri 61 milyar 222 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu süreçte altın rezervleri ise 2 milyar 865 milyon dolar azalarak 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLERDEKİ ARTIŞ

Sonuç olarak, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 16 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon dolar artışla 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi.