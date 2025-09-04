Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

REKOR DÜZEYDE RESERVLER

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Toplam rezervler, 15 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artarak 178 milyar 357 milyon dolara yükseldi. Bu, Merkez’in rezervlerinin bir haftada 2 milyar 30 milyon dolar arttığını gösteriyor. TCMB’nin rezervleri, altın ve döviz birikimlerinin toplamından oluşuyor.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ

Haftalık verilere göre döviz rezervleri, 59 milyon dolar azalarak 91 milyar 31 milyon dolara geriledi. Diğer yandan, altın rezervleri 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara yükseldi.

ULUSLARARASI REZERV DURUMU

Bir önceki hafta net uluslararası rezervler, 71 milyar 756 milyon dolardan 1 milyar 873 milyon dolar artışla 73 milyar 629 milyon dolara ulaştı. Böylece, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolarlık artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.