Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

REKOR HAFTALIK REZERV ARTIŞI

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Toplam rezervler, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

İKİ HAFTADA İKİNCİ REKOR

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak bir diğer rekoru elde etti. Böylelikle, Merkez’in rezervleri bir haftada 2 milyar 30 milyon dolar artmış oldu. TCMB’nin rezervleri, altın ve döviz birikimlerinin toplamından oluşuyor.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Haftalık verilere göre döviz rezervleri 59 milyon dolar azalış göstererek 91 milyar 31 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara yükseldi.

ULUSLARARASI REZERVLERDE ARTIKLAR

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 873 milyon dolar artışla 73 milyar 629 milyon dolara çıktı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK REZERV SEVİYESİ

