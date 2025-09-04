Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

REKORLARLA DOLU HAFTALAR

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklandı. Toplam rezervler, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artış göstererek 176 milyar 510 milyon dolara ulaştı ve yeni bir rekora imza attı.

İKİ HAFTADA İKİNCİ REKOR

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artarak 178 milyar 357 milyon dolara ulaştı. Bu durum, rezervlerin bir haftada 2 milyar 30 milyon dolar yükseldiğini gösteriyor. TCMB’nin rezervleri, altın ve döviz birikimlerinin toplamından oluşuyor.

DÖVİZ ve ALTIN REZERVLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Haftalık verilere göre döviz rezervleri 59 milyon dolar azalarak 91 milyar 31 milyon dolara geriledi. Öte yandan, altın rezervleri 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara yükseldi.

ULUSLARARASI REZERVLERDE ARTIK

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, belirtilen haftada 1 milyar 873 milyon dolar artışla 73 milyar 629 milyon dolara çıktı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında 2 milyar 30 milyon dolarlık artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.