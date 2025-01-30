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Ekonomi

Merkez Bankası Rezervleri Yeni Rekor Kırdı

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REZERVLERDEKİ REKOR ARTIM

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerine dair verileri paylaştı. Yeni verilere göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artarak 167 milyar 560 milyon dolara çıktı ve bu durum rekor seviyeye ulaştı.

BANKA REZERVLERİNDEKİ GELİŞMELER

Bu artış, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin artırılmasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Ekonomik dalgalanma ve piyasa koşulları göz önüne alındığında, bu durum önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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