More
Ekonomi

Merkez Bankası Rezervlerinde Yükseliş Rekoru

merkez-bankasi-rezervlerinde-yukselis-rekoru

REKOR KIRAN REZERVLER

Merkez Bankası toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar yükselerek 167 milyar 560 milyon dolara ulaşarak rekor kırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 537 milyon dolar artış göstererek 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak’ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesindeydi. Bu süreçte altın rezervleri de 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi. Böylece, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıkmış oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Kurum: Malatya’da 2175 Konut Tamamlandı

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya Gelinciktepe'de inşa edilen 2 bin 175 konutun tamamlandığını açıkladı.
Gündem

Saadet Işıl Aksoy, Türkiye’ye Döndü

Eski ABD sakini Saadet Işıl Aksoy, yeniden yurt dışına dönmeyi planlamadığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.