Merkez Bankası Rezervlerinde Yükseliş Rekoru

REKOR KIRAN REZERVLER

Merkez Bankası toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar yükselerek 167 milyar 560 milyon dolara ulaşarak rekor kırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 537 milyon dolar artış göstererek 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak’ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesindeydi. Bu süreçte altın rezervleri de 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi. Böylece, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıkmış oldu.