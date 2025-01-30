Merkez Bankası Toplam Rezervleri Yükseldi

REKOR KIRAN REZERVLER

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Açıklamalara göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya oranla 4 milyar 257 milyon dolar artış göstererek, 167 milyar 560 milyon dolara yükseldi ve bu durum rekor seviyeye ulaştı.

İSTATİSTİKLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Bu artış, piyasalardaki güveni artırdığı gibi, ekonomideki diğer göstergeleri de olumlu yönde etkiliyor. Rezervlerin bu şekilde artması, Türkiye ekonomisinin istikrarı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.