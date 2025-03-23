Merkez Bankası ve TBB’den Ortak Toplantı

PİYASALARDAN SON GELİŞMELERİ ELE ALDI

Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir araya gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) temsilcileri, istikrarı sürdürmek için gerekli adımları atacaklarını duyurdu.

ORTAK BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

TCMB yetkilileri ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri, piyasalardaki son durumu ele almak üzere toplandı. TBB’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Merkez Bankası ile TBB’ın temsilcileri arasındaki bu toplantının amacının piyasalardaki güncel gelişmeleri değerlendirmek olduğu vurgulandı.

İSTİKRAR İÇİN KARARLI ADIMLAR ATILACAK

Açıklamada, 21 Mart’ta planlanan toplantının Merkez Bankası’nın ev sahipliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Duyuruda, “Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği” ifadesine yer veriliyor. Bu durum, piyasalardaki durumun stabilize edilmesini hedefliyor.

Yapılan açıklamalar, piyasalardaki istikrarı korumak için her türlü önlemin alınacağını gösteriyor. Bu da yatırımcılar için önem taşıyor ve piyasalardaki güveni artırma niyetinde olduklarını gösteriyor.