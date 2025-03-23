Merkez Bankası ve TBB’den Ortak Toplantı

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER İÇİN ÖNEMLİ TOPLANTI

Piyasalardaki gelişmeleri incelemek amacıyla bir araya gelen Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği, istikrarın sürdürülebilmesi için piyasa kuralları çerçevesinde her türlü aracın kullanılacağını duyurdu.

MERKEZ BANKASI VE BANKALAR BİRLİĞİ BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temsilcileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların yetkilileri, piyasalardaki güncel durumu değerlendirmek üzere toplantı düzenledi.

PİYASALARIN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

TBB’nin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri, piyasalardaki son gelişmeleri ele aldı. Duyuruda, 21 Mart’ta yapılması planlanan toplantının TCMB’nin ev sahipliği ile gerçekleştiği aktarıldı. “Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği” ifadesine yer verildi.