Merkez Bankası ve TBB Toplantısı Yapıldı

MERKEZ BANKASI VE BANKALAR BİRLİĞİ ORTAK TOPLANTI YAPTI

Piyasalardaki gelişmeleri ele almak amacıyla bir araya gelen Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği, istikrarın devamı için piyasa kuralları çerçevesinde her türlü aracın kullanılacağını ifade etti.

PİYASALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri, piyasalardaki son durumları masaya yatırmak için buluştu. TBB’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan toplantının 21 Mart’ta planlandığı ve Merkez Bankası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildiği bildirildi.

İSTİKRAR ADINA HER TÜRLÜ YOLU KULLANACAĞIZ

Duyuruda, teknik toplantı boyunca ilgili tüm kurumların yakın bir işbirliği içinde olduğu ve “istİkrarı sürdürmek amacıyla piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceği” vurgulandı. Bu açıklamalar, piyasalardaki belirsizliğin azaltılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.