Merkez Bankası, Zam Oranını Belirliyor

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklilerini etkileyen zam süreci sürmekte. Hükümetin teklifi sunmasına rağmen sendika tarafından teklifler yeterli bulunmuyor ve büyük oranda bir artış talep ediliyor.

GÖRÜŞMELERDE YÜZDE 88 ZAM TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ayda yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ayda ise yüzde 20 zam talep etti. Toplamda yüzde 88 zam bekliyorlar. 2027 yılı içinse ilk altı ayda yüzde 20 zam ve 7 bin 500 lira taban aylığı, yüzde 15 zam isteğiyle birlikte toplamda yüzde 46 zam talep ettiklerini dile getirdiler.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEDİR?

Görüşmeler çerçevesinde, hükümetin ilk önerisi 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 olmuştu. 2027’nin her iki altı ayı içinse yüzde 4 oranında bir teklif yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban aylık için bin liralık bir artış teklifiyle de müzakerelerde yer aldı. Hükümet, beklenen enflasyon tahminleri doğrultusunda zam yapmak istiyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında açıkladı. Önceki raporda 2025 için belirlenen yüzde 24 yıl sonu hedefi “ara hedef” olarak korundu ve 2026 ile 2027 için ara hedefler sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak güncellenmiş durumda. Orta vadede enflasyonunun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

MOODY’S’TEN ENFLASYON TAVSİYESİ

Moody’s, notun artırılması için maaşların geçmişe dönük değil, geleceğe yönelik beklentilere göre artırılmasını öneriyor. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda belirttiği oranlara göre bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 16 ve 2027 sonu için de yüzde 9 olarak duyurulmuştu.

ZAM TEKLİFİ MERKEZ’İN HEDEFİNİ AŞTI

Merkez Bankası, 2026 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 12’den yüzde 16’ya yükseltti. Hükümetin memur ve memur emeklilerine önerdiği zam oranı ise yüzde 16.6 olarak hesaplandı.

MEMUR TARAFI BEKLEMEDE

Memurlar ve emeklileri, istedikleri zam oranlarını geçtiğimiz yıllarda da elde edemedikleri için bu süreçte endişeli. 2025’in ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam yapılan memurların zamları, Temmuz-Aralık döneminde enflasyon farklarıyla birlikte yüzde 15.57 oldu. Ancak, memur tarafı hala daha yüksek zam taleplerine ulaşamamaktan şikayetçi.