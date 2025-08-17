Merkez Bankası Zammı Belirledi Mi?

ZAM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklilerini kapsayan zam süreci sürüyor. Hükümet önerisini sunmuş olsa da, sendika kesimi bu teklifleri kabul etmiyor ve zam talepleri büyük oranda artırılmış olarak geliyor.

MEMUR-SEN’DEN YÜZDE 88 ZAM TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı talep ediyor. İlk altı ay için yüzde 25 ve 10 bin lira taban maaşı, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam talep edilmekte ve toplamda yüzde 88 oranında zam istendiği ifade ediliyor. 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban maaşı ve ikinci altı ay için de yüzde 15 zam talep edilerek toplamda yüzde 46 zam isteniyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NELERİ İÇERİYOR?

Görüşmelerin bir parçası olarak, hükümetin ilk teklifi 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için ise yüzde 6 düzeyindeyken, 2027’nin her iki altı ayı için de yüzde 4 oranında zam önerisinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban maaş için bin lira artış yönünde ek bir teklif sundu. Hükümet, öngörülen enflasyon tahminine göre zam yapmakta.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında belirledi. Önceki raporda 2025 yıl sonu için hedeflenen yüzde 24 oranı “ara hedef” olarak korunurken, 2026 ve 2027 için ara hedefler sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak güncellendi. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması amaçlanıyor.

MOODY’S’İN GÖRÜŞÜ

Moody’s, notun yükselmesi açısından maaşların geriye dönük değil, geleceğe yönelik beklentiler doğrultusunda zamlandırılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 16 ve 2027 sonu için de yüzde 9 olarak açıklanmıştı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM TEKLİFİ

Merkez Bankası, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 12’den yüzde 16’ya çıkardı. Hükümetin memur ve memur emeklilerine önerdiği teklifin kümülatif durumu ise yüzde 16.6 seviyesine ulaştı.

MEMUR YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERİ SÜRDÜRÜYOR

Memur ve memur emeklileri, geçmiş yıllarda da istedikleri zammı alamadıkları ortaya çıkıyor. 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 zam uygulanmıştı ve Temmuz-Aralık 2025 döneminde alınan zam oranı enflasyon farklarıyla birlikte yüzde 15.57’ye ulaşmıştı. Ancak memur tarafı, çok daha yüksek zam taleplerinde bulunmasına rağmen istenen zamlara ulaşamıyor.