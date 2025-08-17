Merkez Bankası Zammı Belirliyor Mu?

ZAM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklilerini etkileyen zam süreci devam ediyor. Hükümet teklifte bulunsa da sendika tarafından sunulan öneriler kabul edilmiyor ve önemli oranda bir artış talep ediliyor.

MEMUR-SEN’İN TALEPLERİ

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ay için yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam isteyerek toplamda yüzde 88 artış talep ettiklerini duyurdu. Ayrıca, 2027 yılı için ilk altı ayda yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı ve yüzde 15 zam ile toplamda yüzde 46 oranında zam istediklerini belirtiyorlar.

HÜKÜMETİN SUNDUĞU TEKLİFLER

Görüşmelerde hükümetin ilk teklifi, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 olarak gerçekleşti. 2027’nin her iki yarısı içinse yüzde 4 teklif verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban aylığa bin liralık bir artış yönünde ek teklifte bulundu. Hükümet, öngörülen enflasyon tahminine göre zam yapmak istiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında açıkladı. Önceki raporda belirlenen yüzde 24 yıl sonu hedefi “ara hedef” olarak korunurken, 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak güncellendi. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

MOODY’S’İN ÖNERİSİ

Moody’s, notun artması için maaşların geriye dönük zamlanması yerine geleceğe yönelik beklentilere göre artırılmasını öneriyor. Merkez Bankası’nın enflasyon raporuna göre, bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 16 ve 2027 yıl sonu için de yüzde 9 olarak belirlendi.

MEMURLARIN ZAM TALEPLERİ YERİNE GETİRİLMİYOR

Merkez Bankası, 2026 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 12’den yüzde 16’ya çıkardı. Hükümetin memur ve memur emeklilerine önerdiği teklifin kümülatif hali ise yüzde 16.6 oldu. Memur ve memur emeklileri geçmişte olduğu gibi istenen zamları alamıyor. 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olarak belirlenen zamlar uygulanırken, Temmuz-Aralık 2025 döneminde toplam zam yüzde 15.57 olarak gerçekleşti. Memur tarafı, çok daha yüksek zam talep etmesine rağmen istenilen oranlara ulaşılamıyor.