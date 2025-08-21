Ekonomi

Merkez'in Rezervleri Rekor Yükseldi

DÖVİZ REZERVLERİNDEN YÜKSELİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her hafta düzenli olarak açıkladığı döviz rezervleri güncellendi. Toplam rezerv miktarı, 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara ulaşarak artış gösterdi. Bu süreçte, TCMB rezervleri yalnızca bir haftada 2 milyar 145 milyon dolar yükseldi.

Merkez Bankası’nın altın rezervleri ise 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara gerilemiş durumda. Diğer yandan, döviz rezervi önemli bir artış göstererek, 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.
Byd Hareket Etti… Ortaklık Kurdu

BYD, yerel pazardaki varlığını güçlendirmek amacıyla Fin distribütör Veho ile işbirliği yapma kararı aldı.

