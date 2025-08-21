Merkez’in Rezervleri Rekor Yükseldi

DÖVİZ REZERVLERİNDEN YÜKSELİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her hafta düzenli olarak açıkladığı döviz rezervleri güncellendi. Toplam rezerv miktarı, 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara ulaşarak artış gösterdi. Bu süreçte, TCMB rezervleri yalnızca bir haftada 2 milyar 145 milyon dolar yükseldi.

Merkez Bankası’nın altın rezervleri ise 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara gerilemiş durumda. Diğer yandan, döviz rezervi önemli bir artış göstererek, 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara yükseldi.