Merkez’in Yükselen Rezervleri Dikkat Çekti

DÖVİZ REZERVLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her hafta yaptığı döviz rezervi açıklamaları güncellendi. Toplam rezervler, 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi. TCMB rezervleri, bir haftada 2 milyar 145 milyon dolar artış gösterdi.

Öte yandan, altın rezervleri 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi. Altın rezervlerindeki bu düşüş, toplam rezervler üzerindeki etkiyi yansıttı.

DÖVİZ REZERVİ ARTIYOR

Döviz rezervlerinde ise önemli bir artış kaydedildi. Döviz rezervi, 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara yükseldi. Bu artış, Merkez Bankası’nın döviz likiditesini daha da güçlendirdiğini gösteriyor.