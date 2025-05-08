Merkez Rezervleri Düşüş Gördü

REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ BELİRLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her hafta güncellediği döviz rezervleriyle ilgili veriler açıklandı. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara geriledi. Bu durum, bir haftada toplam rezervlerin 2 milyar 519 milyon dolar düştüğünü gösteriyor.

ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Altın rezervleri ise 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara indirildi. Aynı zamanda döviz rezervleri de 59 milyar 251 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara düşüş yaşadı. Bu veriler, döviz ve altın rezervlerinde önemli bir azalma olduğunu ortaya koyuyor.