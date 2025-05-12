Merkez Rezervleri Yükseldi, Düşüş Bitti

REZERVLERDEKİ ARTIRIM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs ile sona eren haftada yaklaşık 5,8 milyar dolar artarak 144,3 milyar dolara yükseldi. Böylece 7 haftadır devam eden düşüş süreci sona ermiş oldu. ForInvest Haber’in TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 138,5 milyar dolar olan toplam rezervlerde önemli bir toparlanma görüldü.

GEÇMİŞ REKOR SEVİYE

Toplam rezervler, 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Güncel veriye göre, bu zirveye kıyasla rezervlerde yaklaşık 28,9 milyar dolarlık bir düşüş gözlemleniyor. TCMB’nin haftalık rezerv verilerini 16 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da resmi olarak açıklaması bekleniyor.