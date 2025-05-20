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Merkezi Yönetim Borç Stoku Açıklandı

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BORÇ STOKU VERİLERİ AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku ile ilgili verileri gün yüzüne çıkardı. Açıklanan verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku nisan sonunda 10 trilyon 750,5 milyar lira seviyesine ulaştı.

KURU DETAYLARI

Bu borç stokunun 4 trilyon 892 milyar liralık kısmı Türk Lirası cinsinden iken, 5 trilyon 858,5 milyar liralık kısmı döviz cinsinden borçlardan oluşuyor. Bu veriler, mali durumun ve ekonomik politikaların değerlendirilmesi açısından önemli bir gösterge oluşturuyor.

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