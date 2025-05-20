Merkezi Yönetim Borç Stoku Açıklandı

MERKEZİ YÖNETİM BRÜT BORÇ STOKU AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini kamuoyuna duyurdu. Bu verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku nisan sonu itibarıyla 10 trilyon 750,5 milyar lira seviyesine ulaştı.

DÖVİZ KOMPOZİSYONU ANALİZİ

Açıklanan verilere göre, borç stokunun 4 trilyon 892 milyar liralık kısmı Türk Lirası cinsinden iken, 5 trilyon 858,5 milyar liralık kısmı döviz cinsinde borçlardan oluşuyor. Bu durum, borç yapısının döviz karşısındaki fragil durumunu gözler önüne seriyor.