Mersin’de Çocuk, 1200 Metre Sürüklenip Kurtarıldı

Mersin’in Mezitli ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki bir çocuk, ekipleri harekete geçirdi. Valilikten gelen açıklamaya göre, küçük çocuk can yeleği giyerek babasıyla birlikte denize girdi. Ancak, çocuk denizde akıntıya kapılınca ailesi durumu hızla Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Olayın ardından ekipler, bölgeye intikal ederek çocuğu denizin yaklaşık bin 200 metre açığında kurtardı. Karaya çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Bu olay, hızlı müdahale ile hayat kurtaran ekiplerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

