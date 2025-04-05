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Mersin’de Kamyon Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

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ALİFAKI YOLUNDA KORKUNÇ KAZA: KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Alifakı yolu üzerinde, cezaevi istikametinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. E.I. tarafından kullanılan 01 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarına savruldu. Kamyonun devrilmesiyle birlikte sürücü kabin içinde sıkıştı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLICA OLAY YERİNE ULAŞTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucu yaralı sürücüyü kurtardı. Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU STABİL

Yapılan ilk müdahalelerin ardından sürücünün sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürerken, trafik ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yapıyor.

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