Mersin’de Kaza: İki Ölü, 10 Yaralı

TRAFFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’de meydana gelen bir trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, on kişi de yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu’nda, Erdemli ilçesine bağlı Yemişkumu Sahili mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücünün uyuduğu iddiasıyla sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

KAZADA YARALANANLAR VE CENAZELER

Kazanın sonucunda, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilen yurtta kalan çocukların da bulunduğu iki kişi hayatını kaybetti, biri ağır on kişi yaralandı. Olayın ardından kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler otopsi için hastane morguna götürüldü.