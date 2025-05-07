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Mersin’de Kişi Parkta Ölü Bulundu

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OLAYA DUYARLILIK GÖSTERİLDİ

Mersin’in Anıt Mahallesi’nde yer alan Aznakay Parkı’nda, bir bankta hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Merkez, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, yaptıkları incelemede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ise hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki Aslan Kaya olduğunu tespit etti. Kaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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