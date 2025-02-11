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Mersin’de Motosiklet Kazası Kamerada Görüldü

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KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi’nde, Kerim Kiya ile Kamil Cırık caddelerinin kesişiminde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, E.T. yönetimindeki 33 VEK 62 plakalı kamyonet, Mersin-Antalya D-400 karayolu yönüne dönüş yaparken, karşı caddeden gelen A.B.K. kontrolündeki 33 ATD 871 plakalı motosiklet panik içinde kayarak kayma hareketi gerçekleştirdi. Kayarak hareket eden motosiklet, kamyonetin arka kısmına çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu E.K., yere savrularak yaralandı. Ölümden pek az bir farkla kurtulan motosikletin üzerindeki kişilerin o anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayı görenlerin yaptığı ihbar ile birlikte, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

İki yaralı, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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