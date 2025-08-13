Mersin’de Orman Yangını Çıktı

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Silifke ilçesinin Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında yer alan alanda, öğle saatlerinde üç farklı noktada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını meydana geldi. Olayı gören çevre sakinlerinin yaptığı ihbarda, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterler ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi yönlendirildi.

ALEVLER HIZLA YAYILIYOR

Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyerek yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek amacıyla hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma başlattı. Yangının söndürülmesi için gerekli tüm önlemler alınıyor.