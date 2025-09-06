Mersin’de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

KAZA SONUCUNDA CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Mersin’in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobilin takla attığı bir kaza meydana geldi. Bu talihsiz olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adana-Mersin Otoyolu Sarıveli mevkisinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 DPF 301 plakalı otomobil, henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Araç, sağ şeritte ters bir şekilde durdu.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Çevreden geçenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışmış olan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaptığı muayenelerde otomobildeki 35 yaşındaki Bekir Demir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer yaralılar ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın sebebiyle ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.