Mersin’de Pamuk Deposu Yangın Çıktı

YANGIN MERSİN’DE BİR PAMUK FABRİKASINDA ÇIKTI

Mersin’in Akdeniz ilçesinde yer alan bir pamuk fabrikasının deposunda sabah saatlerinde yangın başladı. Fabrika deposundan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı birçok itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA araçları ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE BAŞLADI

Ekipler, hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak yangına müdahaleye geçtiler. Pamuk yığınlarının içten içe yanması sebebiyle gökyüzüne yoğun siyah dumanlar yayılması gerçekleşti. Yangın, depo içindeki çeşitli noktalarda devam ederken, ekiplerin çok sayıda noktadan eş zamanlı olarak müdahalede bulunduğu öğrenildi.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Soğutma çalışmalarının uzun bir süre alabileceği değerlendiriliyor.