Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

mersin-silifke-de-tir-surucunun-otomobilini-ezdikce-kaza

KAZANIN DETAYLARI

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen bir olay sonrası, sürücünün aniden otomobilini terk etmesinin ardından başka bir tır tarafından ezildiği belirtildi. Kazanın meydana geldiği anlar, olayın şaşkınlık yarattığı gözlemlenirken, sürücünün kazadan saniyeler önce otomobili terk ettiği öğrenildi.

OLAYIN SONUÇLARI

Kaza sonrası bölgeye güvenlik ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sürücünün bu ani hareketinin, olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştirildiği merak konusu. Kazanın detayları, yerel halk arasında tartışma yaratıyor.

