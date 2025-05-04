Mert Günok’tan G.saray Maçına İlişkin Açıklama!

PAULISTA’NIN GALİBİYETİ KUTLAMASI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet alıyor. Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Paulista, “Büyük bir zafer kazandık ve bunu kutlamalıyız. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Sezon boyunca çok hata yaptık. Bunlar bizi cezalandırdı. Bu yüzden istediğimiz yerde değiliz ligde. Her maça final olarak bakmalıyız. Önümüzdeki yıl çok daha güçlü sezona başlamalıyız. 4 maçımız kaldı. En büyük hedefimiz üçüncülük. Bunun üzerine gitmeliyiz. Derbiyi kazanmak çok önemli. Bu galibiyeti teknik heyete, çalışanlarımızı ve taraftarımıza armağan ediyorum” dedi. Ayrıca, Arthur’un yeni pozisyonunda iyi bir performans sergilediğini belirtti.

MERT’İN TAKTİK AÇIKLAMALARI

Mert Günok da maç sonrasında Galatasaray maçındaki formatla oynadıklarını dile getirdi. “Bugün hocamız yine Galatasaray maçındaki formatla oynamayı tercih etti. Masuaku’nun stoperde olması ve Emrecan’ın sol bekte oynaması, başta farklı düşünceler olmuş olabilir ama maça iyi hazırlandık. Bu sene derbileri iyi oynadık. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Herkes çok iyi mücadele etti” ifadelerini kullandı. Mert, sezon boyunca hedeflerinin üçüncülük olduğunu ve bu doğrultuda sorunsuz bir şekilde ilerlediklerini söyledi.

GEDSON’UN TAKIM HEDEFİ

Gedson Fernandes ise bireysel başarıların ötesinde takım hedefinin önemine dikkat çekti. “Bireysel rakamlara asla bakmıyorum. Her oyuncu gol atmak, asist yapmak ister ama önemli olan takımın ortak hedefi, takıma yardımcı olmak. Sürekli takıma yardım etmek birisiyim. Elimden geleni yapmak isteyen birisiyim. Diğer takım arkadaşlarım da öyle. Bu seneki hedefimiz olan üçüncülük için iyi bir şekilde ilerliyoruz” dedi.