Mert Hakan ve Samet Akaydın Tartışması

MAÇ SONRASI GERİLİM

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından stat otoparkında tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın sonrasında Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Burak Kapacak ile Çaykur Rizesporlu Samet Akaydin arasında sert bir tartışma yaşandı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Yandaş’ın eski takım arkadaşına yönelttiği “Sen adam mısın?” sözleri dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig’in 22. haftasında gerçekleşen bu mücadelede Sarı-Lacivertliler, 2-0 geriye düştükten sonra tarihi bir geri dönüşle 3-2 galip gelerek zirve takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor’un golleri 45+8 ve 79. dakikalarda Edin Dzeko tarafından (kendi kalesine) atıldı. Fenerbahçe ise 88. dakikada En-Nesyri’nin golüyle galibiyeti garantiledi.

OTOPARKTA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Maç sonrası yaşanan gerginlik geceye damgasını vurdu. Stat otoparkında, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Burak Kapacak, eski takım arkadaşı Samet Akaydin ile sert bir tartışmaya girdi. Gerginlik anbean kameralar tarafından kaydedildi. Mert Hakan Yandaş’ın, Samet Akaydin’a “Sen adam mısın?” dediği görüntülendi.

TARTIŞMANIN NEDENİ BELİRSİZ

Tartışmanın sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan olayın maç sırasında sahada meydana gelen gerilimle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Fenerbahçe yönetimi, konuyla ilgili herhangi bir disiplin süreci başlatma konusunda bir açıklama yapmadı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe, Süper Lig’de liderlik mücadelesine devam etti. Sarı-lacivertliler, bu üç puanı alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Çaykur Rizespor ise son haftalarda gösterdiği iyi performansa rağmen bu maçtan puansız ayrıldı. Yaşanan tartışmanın yankıları sürerken, önümüzdeki günlerde olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor.