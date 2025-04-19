Mert Hakan Yandaş Hastaneye Yatırıldı

Fenerbahçe, kaptanlarından Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili endişe verici bir açıklama yaptı. Kulüp, 30 yaşındaki oyuncunun tedavisi sırasında enfeksiyon seviyesinin artması nedeniyle tedavinin Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde süreceğini bildirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Mert Hakan’a destek mesajları gönderirken, bu durumun takımın Süper Lig’deki performansını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Fenerbahçe’nin Açıklaması: “Mert Hakan’a Geçmiş Olsun”

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” Açıklamada, enfeksiyonun kaynağına ya da oyuncunun mevcut sağlık durumuna dair detay verilmedi.

Mert Hakan Yandaş’ın Sezon Performansı

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 27 maçta görev aldı. Trendyol Süper Lig’de son olarak 29. haftada Bodrum FK karşısında oynayan Mert Hakan, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Takımın kaptanlarından biri olan Yandaş, saha içindeki liderliği ve hırslı oyunuyla biliniyor. Ancak, sakatlık ve enfeksiyon problemi, oyuncunun kalan maçlarda forma giyme olasılığını riske atabiliyor.