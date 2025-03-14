Mert Hakan Yandaş’ın Kaçırdığı Penaltı Olay Oldu!

GECEYE DAMGA VURAN İSİMLER

UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a karşı penaltılarla çeyrek final vizesi kaybeden Fenerbahçe’de, gecenin önemli anları yaşandı. Öne çıkan isimlerden biri, Jose Mourinho tarafından 105. dakikada Szymanski’nin yerine dahil edilen Mert Hakan Yandaş oldu. Mert Hakan, penaltı atışlarının sonuncusunu Rangers taraftarlarına vurmasıyla gecenin hayal kırıklıklarından birini oluşturdu.

PENALTILARDA KAÇAN ŞANSLAR

Fenerbahçe’nin ilk penaltı atışını kullanan Tadic, başarılı bir vuruş yapamadı ve kaleci Buntland’ı geçemedi. Rangers tarafında ise Iainis Hagi’nin kullandığı penaltı, önce İrfan Can Eğribayat’a çarptı ardından direğe takılarak ağlarla buluşmadı. Hagi’nin oğlu tarafından kaçırılan bu penaltı ile Fenerbahçe’ye bir umut doğsa da, ardında gelen Fred’in de atışı gole çeviremeyişi moralleri bozdu.