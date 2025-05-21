Mert Müldür İle Anlaşma Sağlandı

FENERBAHÇE’DE MERT MÜLDÜR GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Mert Müldür ile ilgili yaşanan son gelişmeler, sarı-lacivertli takımın taraftarları için sürpriz olmaya devam ediyor. Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’de Mert Müldür konusunda fikirlerin değiştiği belirtiliyor. Yıldız oyuncunun transferine yönelik olumlu bir yaklaşım sergilendiği iddia edildi.

MÜLDÜR İÇİN TRANSFER RAPORU

Milli futbolcu Mert Müldür hakkında Fenerbahçe yönetiminden “transfer olabilir” şeklinde bir rapor çıktığı ifade ediliyor. Özellikle Mert Müldür’ün Beşiktaş derbisinde yaptığı hata sonrası, Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun kredisini tamamen tükettiği düşünülüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho’nun da onayı doğrultusunda, milli futbolcu için gelecek olan teklifler üzerinde değerlendirme yapma kararı aldı.