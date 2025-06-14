Meslek Lisesi Öğrencileri Elektrikli Kamyonet Üretti

YERLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİŞTİRİLDİ

Tekirdağ’daki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte tamamen yerli kaynaklarla geliştirdikleri bir elektrikli kamyonet ile dikkat çekiyor. Ağırlığı yaklaşık 430 kilogram olan bu araç, tek bir şarjla 100-120 kilometreye kadar yol alabiliyor. Proje, okulun atölyesinde yaklaşık 20 aylık bir çalışma ile hayata geçirildi. Projeye toplamda 6 öğretmen ve 6 öğrenci aktif katılım gösterdi.

SCOOTER FİKRİNDEN ELEKTRİKLİ KAMYONETE

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Elektrik-Elektronik Öğretmeni Fuat Özbay, başlangıçta 13 dönümlük okul bahçesinde nöbet tutan öğretmenler için scooter üretmek amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Ancak bu hedef, zamanla elektrikli kamyonet projesine dönüştü. Özbay, süreçte ahilik kültürü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Maarif Modeli’nin kendilerine ilham kaynağı olduğunu aktardı.

OKULDA TASARLANDI VE ÜRETİLDİ

Makine Öğretmeni Gökhan Mersin, aracın tasarım ve üretiminin tamamen okul içinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Şasenin örme yapıda tasarlandığını ve cam elyaf ile kaplandığını söyleyen Mersin, kaporta kalıplarının köpükten yapılıp cam elyaf ve reçine ile güçlendirildiğini belirtti. Montaj ve boyama işlemlerinin de okul atölyesinde tamamlandığını sözlerine ekledi.

HIZ VE ÖZELLİKLERİ

Elektrik-Elektronik Öğretmeni Gökhan Sevindik, elektrikli kamyonetin 72 volt 105 amper lityum fosfat batarya ile çalıştığını ve saatte 50 kilometre hıza ulaşabildiğini açıkladı. Aracın, sinyal ve fren lambaları, geri vites lambası, geri görüş kamerası, bluetooth destekli pil takip sistemi ve multimedya ekranı gibi özelliklerle donatıldığını da vurguladı.