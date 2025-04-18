Gündem

Messi, MLS Hakkında Fikir Belirtti

messi-mls-hakkinda-fikir-belirtti

MLS’DE LİG SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami’de forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, Simplemente Futbol isimli YouTube kanalına katıldığı röportajda, ligin seviyesinin genç ve yabancı oyuncularla yapılan anlaşmalar sayesinde yükseldiğini belirtti. 2023 yazındaki transferinden sonra en rekabetçi sezonu geçirdiklerini ifade eden Messi, “MLS çok fiziksel bir lig ve birçok genç oyuncu, fiziksel özellikleriyle eksiklerini telafi ediyor. Öyle görünmeyebilir ama takımlar çok koşuyor. Özellikle son dakikalarda açık alanların sıkça oluştuğu maçlar izliyoruz” dedi. Messi, “Bence takımlar her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu sezon, birçok takım kadrosuna yabancı oyuncular katarak güçlendi” şeklinde konuştu.

TRANSFERE AÇIKLIK LİGİ DAHA DA İYİLEŞTİRİR

Bu sezon eski Barcelona takım arkadaşları Louis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile aynı takımda oynama şansını yakalayan Messi, MLS’in transfer kısıtlamalarını esnetmesi durumunda ligin seviyesinin daha da yükselebileceğini savundu. MLS’te oynamaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayan 37 yaşındaki yıldız, “Gerçek şu ki burada olmayı seviyorum. Gerçi çok fazla seyahat etmem gerekiyor ama keyif alınacak bir lig” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdogan, İsrail’i Sert Şekilde Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı’nda, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınayarak, uluslararası toplumu ve İslam dünyasını eleştirdi ve Filistin davasına destek vereceklerini belirtti.
Gündem

Erdoğan: “İsrail Cinnet İçinde, Kan Döküyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı’nda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı, uluslararası toplumu eleştirdi ve Filistin davasına olan desteğini yineledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.