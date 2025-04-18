Messi, MLS Hakkında Fikir Belirtti

MLS’DE LİG SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami’de forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, Simplemente Futbol isimli YouTube kanalına katıldığı röportajda, ligin seviyesinin genç ve yabancı oyuncularla yapılan anlaşmalar sayesinde yükseldiğini belirtti. 2023 yazındaki transferinden sonra en rekabetçi sezonu geçirdiklerini ifade eden Messi, “MLS çok fiziksel bir lig ve birçok genç oyuncu, fiziksel özellikleriyle eksiklerini telafi ediyor. Öyle görünmeyebilir ama takımlar çok koşuyor. Özellikle son dakikalarda açık alanların sıkça oluştuğu maçlar izliyoruz” dedi. Messi, “Bence takımlar her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu sezon, birçok takım kadrosuna yabancı oyuncular katarak güçlendi” şeklinde konuştu.

TRANSFERE AÇIKLIK LİGİ DAHA DA İYİLEŞTİRİR

Bu sezon eski Barcelona takım arkadaşları Louis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile aynı takımda oynama şansını yakalayan Messi, MLS’in transfer kısıtlamalarını esnetmesi durumunda ligin seviyesinin daha da yükselebileceğini savundu. MLS’te oynamaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayan 37 yaşındaki yıldız, “Gerçek şu ki burada olmayı seviyorum. Gerçi çok fazla seyahat etmem gerekiyor ama keyif alınacak bir lig” değerlendirmesinde bulundu.