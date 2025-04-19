Messi’nin Dönüşü Mali Sorunlar Yüzünden Zor

MESSİ’NİN GELECEK PLANLARI

Lionel Messi’nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 2025 yılının sonunda sona erecek ve Arjantinli yıldızın bir sonraki adımı futbol dünyasında büyük bir merak konusu haline geldi. Messi’ye yakın kaynaklar, onun asıl amacının, efsaneleştiği Barcelona formasıyla kariyerini sonlandırmak olduğunu belirtiyor. Ancak bu dönüş, kulübün mevcut mali sıkıntıları nedeniyle kolay bir süreç gibi görünmüyor.

BARCELONA’NIN YARATICI ÇÖZÜM ARAYIŞI

Barcelona’nın, Messi’nin dönüşünü desteklemek için yaratıcı finansman modelleri aradığı ifade ediliyor. Bu bağlamda, ilham kaynağı olarak 1995 yılında Michael Jordan’ın NBA kariyerine geri dönüşü esnasında izlediği strateji öne çıkıyor. Bu süreçte Jordan’ın markası büyürken, Bulls da hem ekonomik hem de sportif açıdan güç kazanmayı başardı.