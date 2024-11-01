“Met Helvası: Eskişehir’in Turistik Çekimi”

MET HELVASININ ESNOYLA KÜLTÜREL ÖNEMİ

Eskişehir’de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Met Helvası, kentin en ünlü lezzetlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Met helvası esnafı Yücel Büyükşekerci, bu tatlının sadece bir atıştırmalık olmadığını, Eskişehir kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Büyükşekerci, met helvasına yönelik yoğun talep olduğunu belirterek, bu lezzetin kültürel önemine dikkat çekiyor. Geçmişten gelen bir lezzet mirasına sahip olan met helvasını çeşitlendirdiklerini ifade eden Yücel Büyükşekerci, “3 nesildir aynı helvayı üreten bir firmayız. Met helvası sadece tatlı bir atıştırmalık değildir, dededen toruna geçen kültürel bir mirastır” diyerek bu geleneğin yaşatılmasının önemini aktarıyor. Bazı tarifleriyle tat zenginliği yaratmayı amaçladıklarını da sözlerine ekliyor.

YENİ TARİFLER VE GELENEKSEL LEZZETLER

Büyükşekerci, özel ürünler ve tariflerinin bulunduğunu belirterek, met helvasının hazırlama aşamasındaki malzemeleri paylaşıyor. “Un, ayçiçek yağı ve Eskişehir şeker pancarından oluşan met helvası tarifinde; unu içinden çıkarıp, leblebi koyup özel ürün çıkarıyoruz” diyor. Leblebi ile kuru üzümü birleştirerek cevizli haşhaşlı ve tahinli tarifler geliştirdiklerini de aktaran Büyükşekerci, bu tariflerin genellikle kahvenin yanında servis edildiğini anlatıyor. “3 gün önce yapmaya başladığımız leblebi ile gofreti birleştirdiğimiz bir diğer yeni tarifimiz var. Kendini yenilemek ve lezzeti farklı boyuta getirmek met helvasının güzelliğine güzellik katıyor” şeklinde konuşarak, yenilikçi yaklaşımlarının arkasında duruyor.

TANITIM VE GELECEK NESİLLERE AKTARIM

Met helvasının gelecek nesillere aktarılması ve korunması için gerekli tanıtımların yapılabileceğini belirten Büyükşekerci, bunun önemini vurguluyor. “Ürünlerde tatlandırıcı ve trans yağ kullanmıyoruz. Satışlarım oldukça iyi, dükkân oldukça yoğun diyebilirim” diyerek güncel satış durumunu aktarıyor. Turistik bölgede olmanın ve yeni tatlar üretmenin avantajını da dile getiren Büyükşekerci, “Met helvasının Eskişehir turizmine katkısı var. Bazı etkinliklerde met helvasının tanıtılmaya da ihtiyacı var” diyor. Ayrıca, Eskişehir’e gelen turistlerin met helvası, balaban köfte ve çibörek tatmayı sevdiklerine de değiniyor. Bu kültürel lezzetlerin tanıtımı artırıldığında nesilden nesillere aktarımın devam edeceğini ifade eden Büyükşekerci, met helvasının doğru saklama koşullarına da dikkat çekiyor; “Met helvası buzdolabında muhafaza edilmez. Oda sıcaklığında bekletilmesi uygundur” diye ekliyor.