Meta Ceo’su, Yapay Zeka Gelişimini Duyurdu

YAPAY ZEKANIN KENDİ KENDİNE GELİŞİMİ

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin internet sitesinde yayımlanan bir politika metninde, “Son birkaç aydır yapay zeka sistemlerimizin kendi kendini geliştirdiğine dair işaretler görmeye başladık. Şimdilik bu gelişme yavaş, ancak inkar edilemez” diye belirtti. Zuckerberg, kendi kendini geliştiren yapay zekanın, insan bilişsel yeteneklerini aşabilecek “yapay süper zeka” (ASI) yönünde atılan ilk adım olduğunu vurguladı. ASI, sadece belli alanlarda değil, daha geniş bir yelpazede insandan daha yetenekli olabilecek ve hızlıca kendi kendini geliştirebilecek sistemleri kapsıyor.

AGI VE ASI ARASINDAKİ FARKLAR

Mevcut yapay zeka modelleri, vücudumuzun protein yapısını tahmin etme gibi belli alanlarda üstün başarılar sergileyebilse de bu yetenekleri dar bir çerçevede kalıyor. Bir üst seviye olan “yapay genel zeka” (AGI), insan beynine benzer şekilde öğrenme ve uyum sağlama yeteneği gösteren sistemleri tanımlıyor. ASI, AGI’nin ötesinde, insan kapasitesini çok daha fazla aşabilen ve kendi kendini hızlı bir şekilde geliştirebilen bir zeka türü olarak değerlendiriliyor. Bilimsel çevreler, AGI’nin hayata geçişinin “teknolojik tekillik” döneminde gerçekleşeceğini öngörüyor.

GÖDEL MAKİNESİ KAVRAMI

Zuckerberg’in belirtmiş olduğu konuyla ilgili düşünceler, daha önce bilim insanlarının ilgisini çekmişti. Ekim 2024’te Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’daki araştırmacılar, kendi kodunu yeniden yazarak gelişim gösterebilen teorik bir “Gödel Makinesi” kavramı üzerinde çalışarak, “Gödel Ajanı” adını verdikleri bir konsept geliştirdi. Bu sistem, yalnızca yapılacak değişikliğin faydalı olacağını matematiksel olarak kanıtladığında kendi kodunu revize edebiliyordu. Gödel Ajanı; yazılım geliştirme, bilim, matematik ve mantık gibi alanlarda insan eliyle oluşturulmuş diğer yapay zekalardan daha yüksek performans sunuyordu.

AÇIK KAYNAK POLİTİKALARI HAKKINDA TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Zuckerberg, ASI’nin insanlığın teknolojik ilerlemesinde dönüştürücü bir adım olabileceğini ve “bugün hayal bile edilemeyen keşifler” sağlayabileceğini ifade ederken, Meta’nın hangi modelleri açık kaynak olarak sunacağı konusunda dikkatli olacağını da belirtti. Açık kaynak, bir teknolojik sistemin kaynak kodunun herkesin erişimine sunulması anlamına geliyor. Böylelikle isteyen herkes bu kodları kullanarak sistemi değiştirebiliyor. Meta, yapay zeka alanındaki açık kaynak politikasını uzun bir süredir destekliyor. Zuckerberg, “Ben, süper zekanın insanlığın ilerlemesini hızlandıracağı konusuna son derece iyimser bakıyorum” diyerek, asıl büyük etkinin, insanların kendi kişisel süper zekalarına sahip olarak hedeflerine ulaşabilmesi, istedikleri dünyayı yaratabilmesi ve potansiyellerini gerçekleştirebilmesi olacağına dikkat çekti.