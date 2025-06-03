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Meta, Constellation Energy İle Anlaşma Yaptı

META’NIN YENİ NÜKLEER ENERJİ ANLAŞMASI

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların sahibi olan ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, yapay zeka alanındaki artan enerji talebini karşılamak amacıyla Constellation Energy ile 20 yıllık bir nükleer enerji anlaşması yaptığını duyurdu. Meta, bu iş birliği kapsamında temiz enerji projesine yöneldiğini belirtti.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Meta, Constellation Energy ile imzaladığı 20 yıllık nükleer enerji anlaşmasının, 2027 yılında başlayacağını aktardı. Bu anlaşmanın çerçevesinde, 1121 megavatlık emisyonsuz nükleer enerji üreten Illinois’deki Clinton Temiz Enerji Merkezi’nin uzun vadeli işletmesinin güvence altına alınacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, elde edilecek nükleer enerjinin Meta’nın bölgedeki operasyonlarını desteklemek için kullanılacağı kaydedildi.

Şirketin yaptığı açıklamada, Meta’nın nükleer enerjiye yaptığı yatırımların, ekonomik büyümeyi teşvik edeceği ve toplumları geleceğe hazırlayacak yapay zeka inovasyonlarına enerji sağlamak için gerekli olan güvenilir altyapıyı oluşturduğu ifade edildi.

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