Manisa BB Başkanı Zeyrek’in durumu iyi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜN ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılması sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özel, “Yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu ‘her şey yoluna girdi, bundan sonra çok iyi olacak’ demek değil elbette.” dedi. Zeyrek’in tedavisinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ettiğini belirten Özel, hastanedeki toplantı salonunda yaptığı açıklamada, Zeyrek’in tedavi sürecini destekleyenlere teşekkür etti. Özel, Zeyrek’in toplumda sevilen birisi olduğunu düşünerek, “Emin olun yaşamakta olduğumuz mucizenin bence en önemli sebebi de o. 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten bir mucize. Ne oluyorsa vatandaşlarımızın, Ferdi başkanın dokunduğu yoksulların, çocukların garibanların duasıyla oluyor. O yüzden dualarını kimse eksik etmesin.” dedi.

HASTANENİN BAŞHEKİMİNDEN DETAYLAR

Hastanenin başhekimi İsmet Topçu, Zeyrek’in havuz motorundaki su nedeniyle elektrik çarpması sonucu hastaneye getirilmiş olduğunu aktardı. Zeyrek’in hastaneye geldiğinde kalbinin durduğunu, yapılan müdahale sonrasında kalp ritminde ilerleme sağlandığını ifade eden Topçu, “Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Yani vücutta tansiyon oluşturabilecek, kalpte atım oluşturabilecek bir dönüştü. Sonrasında kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında tansiyon oluşturması için ilaçlarla destekler devam etti.” diye konuştu. Topçu, tedavinin daha da kolaylaştırılması için geliştirilmiş bir yöntem uygulamaya konulduğunu belirtti. ECMO adı verilen yöntemin, vücuttaki kanın dışarıda oksijenlenip tekrar kana verilmesi esasına dayandığını açıklayan Topçu, bu uygulamanın İzmir Şehir Hastanesinden gereken malzemelerin getirilmesiyle sabaha karşı başladığını söyledi. Uygulamadan iyi yanıt alındığını vurgulayan Topçu, “Ancak geldiğinden bu yana, bu canlandırma süreci boyunca farklı organlarda hasarlar oluşabiliyordu. Bunlardan birisi de böbrekti. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle yatak başına yoğun bakımda uygulanabilen diyaliz benzeri bir tedavi sistemi kurduk. Şimdi aldığım bilgilere göre, son 2 saat içinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğu bildirildi.” şeklinde açıklama yaptı.