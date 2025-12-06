Meta’dan Stratejik Hamle: Yapay Zekaya Gerçek Zamanlı Haber Akışı

Meta, uluslararası medya kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği anlaşmalar aracılığıyla yapay zeka sohbet botuna gerçek zamanlı haber akışı sunacağını duyurdu. Bu anlaşmalar, yayınevlerinin makalelerine ve internet sitelerine yönlendirmeler sağlayarak kullanıcılara daha güncel ve çeşitli kaynaklara erişme imkânı verecek.

KAPSAMLI YAYINCI HAVUZU

Şirket, kullanıcıların Meta AI üzerinden haber konusundaki sorulara yanıt aradığı zaman, ilgi alanlarına uygun, zamanında ve kapsamlı içeriklerin daha geniş bir yayıncı havuzundan sağlanacağını belirtti.

YAPAY ZEKADA STRATEJİK HAMLE

Meta, hızla gelişen yapay zeka alanındaki rekabetin giderek artmakta olduğunu vurgularken, içerik lisanslama anlaşmalarının öneminin her geçen gün daha fazla arttığını ifade etti. Llama 4 modelinin beklenen etkiyi göstermemesi üzerine, şirketin milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı Metaverse projelerinde bütçe kısıntılarının gündeme geldiği biliniyor.

FİNANSAL DETAYLAR AÇIKLANMADI

Anlaşmaların mali detayları hakkında bilgi verilmezken, bazı yayımlarda finansal bilgilerin gizli tutulduğu doğrulandı. Meta, yeni ortaklıkların gündemde olduğunu ve yapay zeka özelliklerine yönelik testlerin devam ettiğini ifade etti.